Thijs H. pleegde moorden in totale verwarring

Er moeten kalmeringsmiddelen aan te pas komen om Thijs H. als verdachte te kunnen horen. Toen Stavenuiters hoorde van de psychische problemen van Thijs H., die zelfs leidden tot een zelfmoordpoging ,werd hij geraakt. Als directeur van stichting Ypsilon verenigt hij zo’n 5000 familieleden van mensen met psychosegevoeligheid. Jaarlijks raken zo’n 30.000 mensen in een psychose. Vermoedelijk is H. één van hen. ,,Het is een gruwelijk drama, voor iedereen.’’



Een drama in meerdere bedrijven, met een onwaarschijnlijk verloop. Op zaterdag 4 mei wordt de 56-jarige Japanse vrouw Etsuko gedood in de Scheveningse bosjes in Den Haag, de stad waar H. recent op zichzelf is gaan wonen. Verdachte H. keert die dag terug naar zijn kamer in het centrum. Boos. In zijn woede trapt hij de badkamerdeur kapot.