Thomas Rueb wint Brusseprijs met boek over Syriëganger Laura H.

Update Zeker tien politieau­to's bij monsterach­ter­vol­ging inbreker via A1, A27, A12 én A2

15 juni Een man die in Amersfoort is betrapt bij een woninginbraak en er met een auto vandoor ging, is aangehouden na een monsterachtervolging. De 46-jarige Amsterdammer negeerde een stopteken van agenten en reed met in totaal zeker tien politieauto's achter zich aan via de A1, A27, A12 én A2 naar Amsterdam.