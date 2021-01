Thuistriatlon: Maarten van der Weijden zwemt, fiets en loopt voor kankerbestrijding

Ben ik snel aan de beurt? En meer dingen die ik wil weten over het vaccineren

7 januari De eerste prik is gezet in Gelderland. Vanaf volgende week gebeurt dat ook bij de twee grote locaties van de GGD, op Papendal en in een hal in Wijchen. Kunnen we er snel naar toe? Alles over het vaccineren op een rij.