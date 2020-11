Thuiswerker lijdt al heel lang in stilte

Deze column draag ik op aan de ongelukkige thuiswerker. De zieligerd die al maanden vanaf een muffe slaapkamer werkt, of naast het wasrek op zolder. De eenzame geest die van de ene Teammeeting naar de volgende Skypevergadering klikt, en tussendoor nog even de vaatwasser uitruimt. Op de slechtste dagen zit de juf ook nog in quarantaine. Dan is de thuiswerker naast werknemer tevens docent, ouder, politieagent en entertainer. Klagen doet hij nauwelijks. Want tegen wie? Collega’s zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En man- of vrouwlief weet inmiddels ook wel dat thuiswerken stom is. Hoe was je dag? Saai.