Tielenaar steekt zichzelf in brand, hulpdiensten rukken massaal uit

Op de Haaftenlaan in Tiel heeft een persoon zichzelf waarschijnlijk overgoten met een brandbare vloeistof en in brand gestoken. De brandweer heeft het vuur geblust maar het slachtoffer is er slecht aan toe, laat de politie weten.

Hulpverleners waren snel bij de situatie. Brandweer, politie, verschillende ambulances en een heli met een traumateam spoedden zich naar de Haaftenlaan. Volgens buurtbewoners is het slachtoffer in de keuken van de woning gevonden.

In de Haaftenlaan is de woning waar het zich heeft afgespeeld met ondoorzichtige schermen afgezet. De omgeving van de woning is afgeschermd door de politie. Omstanders menen dat het bij het brandincident mogelijk om een wanhoopsdaad zou gaan.

Zeer heftige situatie

Ook een woordvoerder van de politie heeft indicaties dat de betreffende persoon zichzelf van het leven heeft willen beroven.

Volgens de politie is de situatie in en rond de woning niet meer gevaarlijk. Het slachtoffer is onder begeleiding van een politiemotor onderweg naar het ziekenhuis.

De politie laat zelf in haar eerste berichtgeving via Twitter al weten dat het een zeer heftige situatie is voor hulp verleners en omstanders.

