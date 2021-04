Tien jaar na schietdrama Alphen wachten meer dan honderd slachtoffers nog op schadevergoeding

Coronavirus LIVE | Veel meer mensen overleden dan gedacht, Kuipers: ‘Covid-19 gaat niet meer weg’

7:22 Over de langere termijn zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dat het coronavirus ‘niet meer weggaat’. Ook niet als het grootste deel van de bevolking is gevaccineerd. ,,Covid zal terugkomen, maar hopelijk niet op hetzelfde niveau. Het is een nieuw ziektebeeld dat een plaats opeist in de Nederlandse zorgwereld.” De capaciteit in ziekenhuizen moet daarop worden aangepast. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.