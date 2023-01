Tien miljoen euro schade tijdens oud en nieuw, bedrag loopt vermoedelijk nog op

Afgelopen jaarwisseling is er voor naar schatting 10 miljoen euro vernield. Volgens het Verbond van Verzekeraars is dat bedrag fors lager dan de laatste jaarwisseling voor de coronacrisis: toen moest er ongeveer 16 miljoen euro worden uitgekeerd. Vorig jaar ging het om 9 miljoen euro terwijl er een landelijk afsteekverbod was.

In de avond en nacht werden vernielingen aangericht en gingen op veel plaatsen auto’s, scooters en vuilcontainers in vlammen op. Ook woningen raakten beschadigd. Precies 105 keer waren incidenten zo ernstig dat Stichting Salvage eerste hulp moest geven, een stijging van 36 procent.



In iets meer dan de de helft van de branden (51 procent) speelde vuurwerk een rol, het hoogste percentage in de afgelopen 10 jaar. Bij tien meldingen waren smeulende vuurwerkresten vermoedelijk de oorzaak van brand.

Volledig scherm Tijdens oud en nieuw is er voor naar schatting 10 miljoen euro aan schade aangericht. Tientallen auto's gingen in vlammen op. © ProNews Producties

Nog niet alles

De werkelijke schade tijdens oud en nieuw komt volgens de verzekeraars veel hoger uit dan de nu geraamde 10 miljoen euro. Medische kosten zijn niet meegerekend en ook claims van bedrijven vallen er buiten.

Volledig scherm De kapel naast de Lambertuskerk in Veghel brandde volledig uit. Die schade is niet in de raming van de verzekeraars meegeteld. © Van Assendelft Fotografie

Volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars waren de vuurwerkverboden die diverse gemeenten hadden ingesteld in de praktijk moeilijk te handhaven. De harde wind hielp ook niet mee. Ook is er enorm veel illegaal vuurwerk geïmporteerd. Dat zorgt er volgens Weurding voor dat de vuurwerkschade weer hoger is dan dan de jaren tijdens corona.

De geschatte schade tijdens de vorige jaarwisseling ligt op 9 miljoen euro. Tijdens het eerste coronajaar was dat nog 5 miljoen euro. Toen hielden veel mensen zich aan het vuurwerkverbod. Vorig jaar was daar al veel minder sprake van en afgelopen oud en nieuw waren er geen beperkingen. Alleen knallers en vuurpijlen mochten niet meer worden afgestoken. Het bedrag is wel lager dan de laatste oud en nieuw voor de coronacrisis. Toen lag het schadebedrag op 16,3 miljoen euro.

