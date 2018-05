Tienduizenden kippen dood bij brand in Limburgse stal

Politie Twente vindt 47 verwaar­loos­de honden én een dode pup in de vriezer

9 mei De dierenpolitie heeft dinsdag in een bedrijfspand in de gemeente Hof van Twente 47 honden in beslag genomen. De dieren werden volgens de politie in erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. Een 63-jarige man is opgepakt.