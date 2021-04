Tienerjongen slaat hardlopende Utrechtse (22) gebroken oogkas en gebroken neus

De politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling in het Julianapark in Utrecht. Een 22-jarige hardloopster werd daarbij hard in het gezicht geslagen en moest nadien worden geopereerd.

De Utrechtse hardloopster passeert op zondag 7 februari rond 17.15 uur een groepje van vier of vijf jongens en twee meisjes die allemaal tussen de 14 en 17 jaar oud worden geschat. Eén van die meisjes probeert haar opzettelijk te laten struikelen, wat mislukt. De hardloopster gaat vervolgens de discussie met haar aan.

Een jongen van de groep is daar blijkbaar niet zo van gediend. Hij snauwt de 22-jarige Utrechtse toe en geeft haar dan ineens een keiharde vuistslag in het gezicht. De groep jongeren gaat ervandoor en laat het slachtoffer hulpeloos achter. Een passerende vrouw biedt de gewonde hardloopster hulp aan. De schade is enorm. In het ziekenhuis blijkt de vrouw een gebroken oogkas en een gebroken neus te hebben overgehouden aan de aanval. Ze moet worden geopereerd.

Daders

De politie is naarstig op zoek naar de daders van de mishandeling. De jongen die de vrouw in haar gezicht sloeg heeft een lichte tot licht getinte huidskleur, is waarschijnlijk 16 of 17 jaar oud, rond de 1.70 meter lang en heeft een slank postuur. Verder heeft hij een symmetrisch gezicht, helder bruine ogen en donkerbruin krullend haar. Hij droeg op het moment van de mishandeling een donkere trui.

Het meisje dat de schermutseling begon met haar poging de vrouw te laten struikelen heeft een lichte tot licht getinte huidskleur, wordt geschat op 15 of 16 jaar, heeft een slank postuur en is rond de 1.70 meter. Opvallend was dat ze met een ‘rollende r’ sprak en geen make-up droeg. Verder had ze wenkbrauwen dicht bij haar ogen, een kleine mond en lang steil donkerbruin haar.

Getuigen kunnen zich melden via een tipformulier op de website van de politie.