Tienermeisjes in volle vaart geschept door motorrijder zonder rijbewijs: ‘Één groot drama’

Even een paar koelere dagen, maar vanaf dinsdag tikken we opnieuw tropische temperatu­ren aan

De ergste warmte is sinds zaterdagavond voorbij. Hoewel er eerder in de week nog forse onweer was voorspeld, lijkt de overgang naar koeler weer toch ‘vrij geleidelijk’ te gaan. Maar de afkoeling is van korte duur: halverwege de week loopt het kwik alweer snel op.

19 juni