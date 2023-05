Tieners die oudere man mishandelden krijgen ervan langs, maar ‘wat die man deed is ook niet oké’

Met video's Italiaanse dierenarts racet naar Almere met gevonden babyaapjes: ‘Niet geschikt als huisdier’

De Italiaanse politie heeft afgelopen weekend tijdens een routinecontrole aan de grens met Slovenië vier babyaapjes ontdekt. Een dierenarts, die door de politie was ingeschakeld, reed met de dieren in een race tegen de klok naar de opvang van Stichting AAP in Almere. Het jongste aapje van twee weken oud overleefde de reis niet, de drie anderen zijn inmiddels aangekomen in Nederland en worden verzorgd in de opvang.