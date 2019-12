Tieners lezen slechter dan buitenlandse leeftijdsgenoten (en vinden er geen bal aan)

Dat blijkt uit het internationale onderzoek PISA, waaraan 77 landen meedoen. De leerresultaten van 15-jarigen in die landen worden sinds 2003 elke drie jaar vergeleken. Voor het onderzoek hebben bijna vijfduizend Nederlandse tieners een toets gemaakt.



Vooral op het gebied van lezen komen de Nederlandse jongeren er in dit onderzoek slecht uit. Tieners uit 23 andere landen scoren hoger op leesvaardigheid. Van de 35 zogenoemde OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) doen de leerlingen van 18 landen het beter. In 2015 gold dat nog voor 15-jarigen uit 7 andere OESO-landen. ,,Het zijn zorgwekkende resultaten”, concludeert onderzoeker Joyce Gubbels. ,,Voorheen zagen we wat schommelingen in de prestaties, nu zien we voor het eerst sinds 2003 echt een daling.”



Van de jongeren kan 24 procent niet op het gewenste niveau lezen. Met als gevolg dat ze teksten niet goed kunnen begrijpen. Ze hebben er moeite mee om de boodschap van berichten eruit te halen en conclusies aan een tekst te verbinden. In 2015 was die groep met 18 procent minder groot.