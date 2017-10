Tienminutentrein een groot succes

Reizigers zijn positief over de proef waarbij sinds 6 september op woensdagen elke tien minuten een trein rijdt tussen Amsterdam en Eindhoven. Dat blijkt uit de eerste evaluatie die het AD heeft opgevraagd van de proef. Ondanks een herfststorm op een van de dagen lukte het om gemiddeld 141 van de 144 intercity’s te laten rijden. Ruim 96 procent kwam op tijd of had minder dan vijf minuten vertraging.