'Tiental leden Vindicat naar psycholoog om ervaringen bij corps'

De Groningse psycholoog Martin Appelo vertelt vandaag tegenover de krant over de behandelingen. Het gaat volgens hem om vrouwen die zich achteraf gemanipuleerd voelden om - soms extreme - seksuele handelingen uit te voeren of te ondergaan. Daarnaast zijn er volgens Appelo ook andere leden behandeld, zij kregen te maken met fysiek geweld of vernederingen tijdens ontgroeningen.

Mishandelingen

De psycholoog behandelde in twintig jaar tijd een tiental Vindicatleden, onder wie een student die samen met andere Vindicaters een medestudent het ziekenhuis in had geslagen tijdens de ontgroening. ,,Het slachtoffer had een botbreuk, maar juist de 'dader' kreeg psychische problemen", vertelt Appelo. ,,Hij had spanningsklachten, dronk buitensporig veel en raakte steeds verder achterop met zijn studie."