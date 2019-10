Tientallen Amerikaanse heli's maken tussenstop in Eindhoven

Het gaat volgens een woordvoerder van de vliegbasis in totaal om een zestigtal heli's: Blackhawks, Apaches en Chinooks, die in meerdere tranches zullen aankomen. Vrijdag arriveren de eerste 27 helikopters in Eindhoven vanuit een basis in Duitsland om maandag 14 oktober door te vliegen naar de Botlek in het Rotterdamse havengebied. Van hieruit worden de toestellen verscheept naar de thuisbasis in Fort Stewart, Georgia.