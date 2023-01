Tientallen asielzoekers in hongerstaking vanwege ‘slecht eten’ in Haags hotel

Vuilnisman­nen horen geluid uit vrachtwa­gen en doen bijzondere ontdekking

Vuilnismannen in Oss deden maandagochtend een wel heel bijzondere ontdekking in hun vrachtwagen. Een kat zat verscholen tussen de vuilniszakken. Het beestje is inmiddels naar een dierenopvang gebracht, meldt de Dierenambulance Maasland.

9 januari