Tientallen botbreuken door glijpartijen leiden tot topdrukte in aantal ziekenhuizen en bij ambulances

code geelSpekgladde wegen en straten zorgen vannacht en vanochtend voor tal van ongelukken en glijpartijen. Op sommige lokale wegen is het zo glad, dat hulpdiensten moeten worden bijgestaan door strooiwagens. Het CBR steltrijexamens uit. Op de Waddeneilanden na geldt in heel Nederland nog tot zaterdagochtend nog code geel.

Medewerkers van ambulances hebben heel druk het mensen die gewond raken door valpartijen als gevolg van de gladheid. De Veiligheidsregio’s Kennemerland en Zaanstreek-Waterland roepen mensen daarom op om voorzichtig te zijn. De oproep wordt ook verspreid door de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. ‘Hierbij het dringende advies om op te letten met de fiets. Kleine straatjes en gladde stoepen vormen een risico om te vallen. Let goed op als u naar buiten gaat’, melden de Noord-Hollandse veiligheidsregio’s.

Vooral in het westen van het land is het druk op de spoedeisende hulp. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam beleefde zelfs ‘een extreem drukke avond, nacht en ochtend’. ,,Mensen van de late dienst hebben in de nacht doorgewerkt. We zien veel mensen langskomen met polsbreuken doordat ze gevallen zijn.”

Op de spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom was het volgens een woordvoerder een ‘gekkenhuis’. ,,Medewerkers van onze spoedeisende hulp spreken zelfs van de drukste dag van het jaar”, aldus de woordvoerder van het Bravis ziekenhuis. ,,Blijkbaar zijn toch heel veel, vaak oudere mensen die moeilijk ter been zijn en beter even binnen hadden kunnen blijven wél de straat opgegaan en vervolgens gevallen.”

Het Admiraal de Ruyterziekenhuis (Adrz) in Goes kreeg tussen donderdagavond en vrijdagochtend ‘zeker twintig patiënten op de spoedeisende hulp met klachten naar aanleiding van de gladheid’. Ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft zegt ook dat het in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagochtend ‘weer drukker dan normaal was op onze spoedeisende hulp door de gladheid in de regio. Zo’n veertien mensen bezochten na een valpartij onze SEH, voornamelijk met hoofdletsel of pols-, enkel- en heupfracturen.’

De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder kreeg afgelopen avond en nacht ‘40 procent meer aanbod’ op de spoedeisende hulp dan op een normale dag. Bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda moesten vanochtend zeker zeven mensen met botbreuken of ander letsel worden behandeld. Het Albert Schweitzer ziekenhuis telde aan het eind van de ochtend zeven personen die na glijpartijen op de spoedeisende hulp in Dordrecht waren beland.

De spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis in Den Haag behandelde vrijdagochtend 25 mensen die slachtoffer van de gladheid waren geworden. ,,Dit is drukker dan normaal, dit is niet wat we normaal gesproken op een vrijdagochtend zien”, zegt een woordvoerder. Het Haagse ziekenhuis zet zaterdag extra mensen in, bijvoorbeeld om gips te zetten, omdat het rekening houdt met een nieuwe toestroom van gewonden. In ziekenhuizen in het oosten van het land bleef het kalm.

Bevriezing weggedeelten

Het kan de hele dag nog plaatselijk verraderlijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten, meldt het KNMI. Bij veel ongelukken komen mensen met de schrik vrij, maar in het Zeeuwse Kapelle kwam de inzittende van een auto om het leven toen een auto die op de kop in de sloot belandde, meldde de Veiligheidsregio Zeeland. De gladheid lijkt een rol te spelen. Ook elders in de provincie gleden auto's en zelfs een brandweerwagen van de weg af.

Hier en daar hebben de hulpdiensten het ontzettend druk. In Hoofddorp twittert een agent dat het wel even kan duren voordat er politie bij een melding is, omdat talloze ongevallen zijn. Op de A16 werd de afslag richting Dordrecht Centrum na een ongeluk afgesloten, vanwege ‘extreme gladheid’, aldus de politie. Er raakte een persoon gewond.

Door de gladheid zijn honderden rijexamens uitgesteld. Een woordvoerster van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) meldt dat er voor deze dag landelijk 2500 examens ingepland stonden. Rond 11.00 uur waren er ruim driehonderd uitgesteld, ‘maar dat blijft oplopen’, aldus de woordvoerster. Het gaat om examens door het hele land, maar naar verhouding meer in het westen van het land, aldus de woordvoerster. ‘Zoals altijd bij gladheid’ zijn het eerst de motor- en bromfietsexamens, die worden uitgesteld in dit soort situaties, maar ook auto-examens zijn verschoven.

De gladheid heeft ook invloed op het busverkeer. Connexxion meldt dat wegens gladheid het busvervoer in Zeeland is ontregeld. ,,Veel bussen rijden niet. Houd connexxion.nl in de gaten voor de meest actuele reisinformatie”, twittert Connexxion. In het noorden van het land reed in de vroege ochtend geen enkele bus van Arriva door de gladheid. Inmiddels rijden de bussen daar wel weer.

Krantenbezorgers hebben ook last van de gladheid, waardoor op sommige plekken de krant later wordt bezorgd. Ook gaat het legen van vuilcontainers gaat door de gladheid moeilijker dan gebruikelijk. In sommige gemeenten blijven de vuilniswagens binnen, of worden bepaalde straten overgeslagen. Andere gemeenten waarschuwen dat de ronde langer kan duren, en dat mensen hun container dus niet te vroeg weer binnen moeten zetten.

Strooiwagen

Een strooiwagen die zout strooide op een fietspad in Den Haag belandde deze nacht in de sloot. De wagen gleed weg en kwam met zijn cabine in het water terecht. De chauffeur bleef ongedeerd. In Rotterdam moesten strooiwagens eerst uitrukken om spekgladde wegen begaanbaar te maken voor de brandweer, die anders niet bij een brand kon komen. Volgens de ANWB zijn de doorgaande wegen goed gestrooid, maar kan het op binnenwegen nog erg glad zijn.

Ook een ambulance kwam in Den Haag door de gladheid in de problemen. De banden van het voertuig slipten op het met een laag ijs bedekte wegdek van de Minstreelstraat. De brandweer moest helpen de ambulance te bevrijden. In verschillende plaatsen in het land belandden auto’s in het water en in Delft botste een auto tegen de muur van een flatgebouw.

Bekijk hier een video over de ambulance en strooiwagen in Den Haag:

Maaltijdbezorger

Thuisbezorgd heeft gisteren zijn eigen bezorgers in sommige steden een tijd aan de kant gehouden vanwege gladheid. De maaltijdbezorger vond het door de ijzel niet verantwoord om bezorgers op de fiets of elektrische fiets op pad te sturen. ,,De veiligheid van onze bezorgers heeft onze grootste prioriteit”, verklaart Thuisbezorgd.

Toch kan het zijn dat veel mensen niets gemerkt hebben van de stap van de maaltijdbezorger. De eigen bezorgers vormen maar een klein deel van alle bezorgers die via het bedrijf bestelde maaltijden naar klanten brengen. Het merendeel van de bezorgers is in dienst bij de restaurants waar de maaltijd werd besteld.

Postbedrijf PostNL zegt ‘heel weinig signalen’ te hebben gekregen dat de weg onbegaanbaar was. Een woordvoerder benadrukt dat de veiligheid van het personeel vooropstaat. ,,We houden de situatie voortdurend in de gaten en collega’s wordt ook op het hart gedrukt dat ze het moeten melden als ze het onverantwoord vinden in hun gebied.”

Bekijk hier onze video’s over het weer:

