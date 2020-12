Tientallen dode duiven in Lelystad, mogelijk sprake van vergiftiging: ‘Maar het kan ook een virus zijn geweest’

In een winkelgebied in Lelystad zijn vandaag maar liefst 21 dode stadsduiven gevonden. Dat meldt de stichting Dierennoodhulp Flevoland. Zij vermoedt dat de dieren zijn vergiftigd maar sluit een virus niet uit. Onderzoek in Wageningen moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.

De dode duiven werden gevonden bij winkelcentrum De Promesse. Volgens de stichting liggen er nog meer dode duiven op het dak van de plaatselijke Jumbo-supermarkt. ,,We weten nog niet hoeveel dat er zijn en die kunnen we vrijdag pas ruimen’’, zegt Susan van de Waal, voorzitter van Dierennoodhulp. ,,Dan komt de beheerder met de sleutel en kunnen we het dak op.’’

Duiven niet gebeten of beschoten

Dierennoodhulp gaat in eerste instantie uit van vergiftiging. Van de Waal: ,,De duiven zijn in elk geval niet gepakt door een vos of marter of beschoten door iemand. We troffen geen bijtwonden of kogelgaatjes aan in de vogels. Sommige duiven hebben wel zichtbare wonden, maar die zijn waarschijnlijk ontstaan doordat ze hard zijn gevallen.’’

Dierennoodhulp plaatste onmiddellijk na de vondst van de dode duiven een alarmbericht op Facebook. Dit om te voorkomen dat andere dieren mogelijk vergiftigd worden. Van de Waal: ,,We willen dat mensen uit de buurt van het winkelcentrum hun honden en katten thuis houden. Want er is een risico dat ze met een vergiftigde duif in hun bek thuiskomen en dat willen we uiteraard voorkomen.’’

Heel kleine kans op vogelgriep

Van de Waal sluit niet uit dat de duiven zijn getroffen door een virus. ,,Maar dat is nu nog gissen, ze moeten eerst worden onderzocht. De duiven zouden in theorie vogelgriep kunnen hebben, maar de kans daarop is heel erg klein. Duiven zijn een stuk minder gevoelig voor dat virus dan bepaalde andere vogelsoorten.’’

Een aantal duiven gaat voor onderzoek naar het Wagenings Universitair Research Center (WUR). Van de Waal: ,,Daar worden ze getest op vergiftiging en bepaalde virussen. Ook enkele van de duiven die op het dak van de Jumbo liggen, gaan naar het WUR.’’

