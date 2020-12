Tientallen dode duiven in Lelystad, mogelijk sprake van vergiftiging

Nieuw dieptepunt in zeer gewelddadi­ge burenruzie Heerlen: woning geplunderd en vernield

13:24 Een groepje mannen heeft in de nacht van woensdag op donderdag de woning geplunderd van de buren in de Heerlense ‘brandbomzaak’. De vier mannen trapten om 00.30 uur de deur in, gooiden ruiten in en smeten meubilair op straat.