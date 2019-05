Tientallen gemeenten wachten ingrijpende bezuinigingen om hoge zorgkosten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt dat veel gemeenten overwegen de onroerende-zaakbelasting (ozb) te verhogen of bibliotheekfilialen te sluiten. ,,Terwijl het niet de bedoeling is dat de burger de dupe wordt van de tekorten op de jeugdzorg'', zegt woordvoerder Angela de Jong.

De gemeenten zijn in 2015 verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Sindsdien is het aantal jongeren (tot 23 jaar) in jeugdzorg gestegen met 12 procent: van 380.000 in 2015 tot 428.000 in 2018.