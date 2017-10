Tientallen gewonden door botsingen bij Velsen-Zuid, A9 uren dicht

Omstreeks 10.30 uur belandde een auto tegen de vangrail, waarna zo'n tien andere auto's op elkaar botsten, aldus de politie. In de kijkersfile de andere kant op, naar Alkmaar, ontstond een kop-staartbotsing.



De snelweg was rond 14.30 uur nog steeds dicht en dat is de voornaamste oorzaak van een ongebruikelijke 'zondagmiddagspits': in 27 files staat het over ruim 70 kilometer vast.

Het verkeer kan niet worden omgeleid via de Coentunnel (A10) want die is dit weekend in beide richtingen afgesloten. De ANWB adviseert om te rijden via de Zeeburgertunnel, aan de oostkant van Amsterdam.