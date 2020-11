Tientallen kinderen met gezondheidsschade door eerste coronagolf

Het werkelijke aantal kinderen met zulke schade ‘is koffiedik kijken’, aldus onderzoeker Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.



Illy en Daniëlle Jansen van het Universitair Medisch Centrum Groningen vroegen kinderartsen om hun ervaringen door te geven. Ze kregen antwoorden uit het hele land.



In 27 gevallen ontstond de schade doordat de dokter later een diagnose stelde dan zonder corona zou zijn gebeurd. Zo waren artsen terughoudend met het maken van afspraken voor kinderen. ,,We moeten ook de hand in eigen boezem steken. In een aantal gevallen is het gesprek telefonisch of via beeldbellen gegaan, wat achteraf onverstandig was. Als de gesprekken face-to-face waren geweest, zou een diagnose eerder zijn gesteld en zou een behandeling eerder zijn gestart’’, aldus Illy. In sommige gevallen waren het juist de ouders die te laat met het kind naar de dokter gingen, bijvoorbeeld omdat ze bang waren voor besmettingsgevaar in een ziekenhuis.