Tientallen relschoppers nog vast, waaronder 14-jarige

Afgelopen zondag zijn ongeveer 250 mensen opgepakt, vertelt Willem Woelders van de Nationale Politie in 1 op 1 met Sven Kockelmann op NPO Radio 1. De politie laat verder weten dat van de in totaal 62 mensen die zondag in Eindhoven tijdens de hevige rellen zijn opgepakt, ongeveer de helft nog vastzit. Dat maakte de politie bekend. De jongste opgepakte verdachte is 14 jaar, de oudste 56.

Amsterdam

In Amsterdam zitten op dit moment 27 mensen nog vast. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en worden verhoord, meldt de politie. Zeven verdachten zijn minderjarig. De overige arrestanten zijn in de loop van de avond en nacht vrijgelaten en moeten een boete betalen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en zal de vele beschikbare camerabeelden nader bestuderen om te kijken of er nog meer strafbare feiten zijn gepleegd.

Enorme schade

De schade die afgelopen weekend is aangericht is aanzienlijk. Zo is in Urk een coronateststraat van de GGD uitgebrand. Het herstellen van de schade die op Centraal Station in Eindhoven is aangericht kan wel twee maanden duren. Relschoppers hebben voor tonnen vernield, vertelt een woordvoerder van ProRail. ,,En dat terwijl het station recent helemaal gerenoveerd is en pas een jaar geleden werd omgedoopt tot Centraal Station. Wat hier gebeurde is voor Nederlandse begrippen ongekend. Het is diep- en dieptriest.”