Tientallen winkeliers in Klazienaveen openen deuren

Tientallen winkels in het centrum van Klazienaveen hebben vanochtend hun deuren geopend. De eerste klanten zijn al aan het shoppen. De winkeliers zijn geopend uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum. ,,Het water staat ons aan de lippen. We willen geen burgeropstand, maar we moeten. We kunnen niet meer anders.”

De bereidheid is ongekend groot, bleek vorige week al: 80 procent van de bij de winkeliersvereniging aangesloten ondernemers - veelal kleine zelfstandigen - kondigden toen aan mee te doen: van schoenenwinkels en modezaken tot kapsalons en horecagelegenheden. De lokale Bruna is geopend, de Hema blijft echter gesloten. Er is een gemengd beeld van open en gesloten winkels te zien in de Langestraat en de omliggende winkelstraten.

Esther Hummel van modezaak La Moda Fabrique zegt dat alle winkeliers in het centrum in een appgroep zitten en schat dat er ongeveer honderd winkeliers aan het protest meedoen. De helft van de winkels behoort overigens tot de essentiële winkels die wel open mogen. Hummel: ,,Veel van ons gaan ook daadwerkelijk open vandaag. We zijn solidair met elkaar.”

Handhavers van de gemeente Emmen, waar Klazienaveen onder valt, zullen de winkeliers in de loop van de ochtend verzoeken hun deuren weer te sluiten, aldus een woordvoerster van de gemeente. Op de livestream van de lokale zender RTV Drenthe is te zien dat onder meer bij een van de kledingwinkels klanten al naar binnen lopen. ,,Dit is maanden geleden”, zegt een vrouw. ,,Ik vind het fantastisch dat ze weer open zijn.”

Volgens Van der Velde is het een hechte club en zitten ze allemaal in hetzelfde schuitje. Dat er nog geen ondernemer is omgevallen, is volgens hem slechts een kwestie van tijd. ,,De schuldenberg groeit alleen maar. We krijgen maar een beetje steun van de overheid. Op een gegeven moment moet toch btw en loonbelasting worden terugbetaald en de rekeningen van leveranciers en huurbazen kun je niet blijven uitstellen. Als we niet nu openen, gaat het bij velen mis.”

Sinds de winkeliersvereniging in Klazienaveen het besluit wereldkundig maakte, stromen de steunbetuigingen van consumenten en ondernemers binnen. Meerdere ondernemers hebben volgens hem al laten weten hun voorbeeld te volgen.

Ingrijpen

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen heeft maandag nog tevergeefs geprobeerd de winkeliers op andere gedachten te brengen. Hij heeft veel begrip voor de problemen van de middenstand, zei hij. Van Oosterhout vindt ook dat het tijd wordt voor regionaal coronamaatwerk. ,,Want de Kalverstraat in Amsterdam vraagt om ander beleid dan de Hoofdstraat in Klazienaveen.”

Maar aangezien het nu nog verboden is om alle winkels onbeperkt te heropenen, zal hij ingrijpen als de winkels vandaag geopend zijn. De winkeliers weten dat, maar zetten hun actie toch door. Ze rekenen erop dat in elk geval een aantal zaken een coronaboete van 4000 euro zal oplopen. Hoe Van Oosterhout precies gaat handhaven wil hij niet zeggen. ,,We zijn goed voorbereid, als het nodig is. Ik kan winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers elders in het land.”

Harry Omlo, franchiseondernemer van boekenketen Bruna, zegt als zelfstandig ondernemer zelf te hebben besloten open te gaan en zelf de boete te betalen. Hij en andere winkeliers hebben straatcoaches, parkeerwachters en beveiliging ingezet om alles in goede banen te leiden. ,,We vragen afstand te houden, we vragen mondkapjes op te doen in de winkels, we hebben desinfectiemiddelen buiten staan. Het is helemaal veilig”, verzekert Omlo.

Begrip

De actie van de winkeliers kan op begrip rekenen van INretail. De brancheorganisatie zegt de wilde actie niet te promoten. ,,Maar we begrijpen het wel”, aldus een zegsman.

,,Dit krijg je als je met beleid er niet voor zorgt dat winkelbedrijven uit de voeten kunnen”, legt de INretail-zegsman uit. Voor veel winkelbedrijven biedt de in hun ogen recente summiere versoepeling van de maatregelen geen soelaas.

Niet-essentiële winkels zijn al tweeënhalve maand op slot. Veel ondernemers voelen een ‘enorme omzetpijn’ en kampen behalve met financiële problemen ook met mentale kwesties. Volgens INretail heeft de winkelbranche eerder acht maanden lang aangetoond dat de winkels in coronatijd veilig open kunnen. Volgens de brancheorganisatie was 0,7 procent van het aantal coronabesmettingen te herleiden naar winkelgedrag van consumenten.