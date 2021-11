Tilburgers Auke en Frans maken ‘mapporno’: ‘Mensen triggeren met een landkaart is fantastisch’

‘Mapporno’ noemt Auke Roos, een van de bedenkers van Atlasova, het zelf. Samen met zijn maat en ‘mapnerd’ Frans van der Vleuten verzamelen ze interessante onderwerpen en data om die vervolgens op een landkaart weer te geven. ,,We proberen serieuze data af te wisselen met ‘weetjes’ die je vooral met een knipoog mag zien.” Zo maakten de twee een kaart met de overstromingen van deze zomer in België, Duitsland en Nederland, maar ook een map met met het favoriete scheldwoord per land. Of postten ze over wat voor geluid een hond maakt. (In Italië blaffen ze: ‘bau’).