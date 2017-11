Tilburgse neparts moet vier jaar de cel in

Foute borstendokter Rock G.: Ik had tot ver na mijn pensioen willen doorwerken

12:31 'Borstendokter' Rock G., de 'chirurg' die tientallen vrouwen verminkte door cosmetisch prutswerk, lijkt drie jaar na zijn totaal onverwachte vrijspraak niets te zijn veranderd. In de ochtenduren van het hoger beroep dat vandaag dient, ontkende hij van kwade wil te zijn geweest. ,,Ik heb geen verborgen agenda. Dit is geen verhaal van 'slagertje' komt en 'slagertje' rent weg met geld. Ik had tot ver na mijn aow willen doorwerken.''