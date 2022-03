Tim Hofman haalt verhaal bij Bert’s Animal Verhuur: ‘Nooit zulke dierenverwaarlozing gezien’

Marina stond op met een appje van haar moeder uit Kiev: ‘Het was fijn jullie gekend te hebben’

Hij is Nederlands, zij Oekraïens. Als de vervloekte Russen de Krim niet hadden ingenomen, waren ze elkaar waarschijnlijk nooit tegengekomen. Nu zijn ze een stel en liepen ze dit weekend mee in een spontane demonstratie in Den Haag.

28 februari