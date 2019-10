Tineke Schouten en Erik de Zwart in Ochtend Show To Go

Ophef onder jagers over nieuwe psychologi­sche test: ‘Staat vol idiote vragen’

21:35 Ophef in jagersland. Door een nieuwe psychologische test zijn in korte tijd vijftien jagers hun akte en wapens kwijtgeraakt, tot woede van verenigingen. Ook in Twente is de kritiek groot. „Die test staat vol idiote vragen”, zegt Gert-Jan Oplaat, voorzitter van ‘boerenjagersvereniging’ NOJG uit Haaksbergen.