Tiny (82) kreeg corona: ‘Als het je tijd is, is het je tijd, maar ik merkte er weinig van’

Tussen de vele dramatische verhalen over ouderen en corona, zitten ook verhalen die moed geven. Tiny Nagelhout is 82 en vierde carnaval. Ze kreeg ook corona, maar kwam er met wat benauwdheid en hoofdpijn af. ,,Ik heb er weinig van gemerkt. Ja, dat ik twee weken in quarantaine moest.”

Ze is sinds een dag weer thuis in haar aanleunwoning in het Friese Balk, de 82-jarige Tiny Nagelhout. Ook zij behoort inmiddels tot het legioentje van mensen dat corona achter de rug heeft en ook nog zonder beademingsapparaten en andere ellende. ,,Ik belde een paar weken geleden m‘n dokter, omdat ik last wat last had van mijn longen”, vertelt ze. ,,Hij kwam aan huis, maar hij zei: niet zeuren. Ik dacht: oké, dan ga ik maar weer slapen. Ik dacht zelf aan een longontsteking. Maar de thuiszorgverpleegster die hier komt, zei dat het corona was. Toen ben ik met de ambulance naar Heerenveen gebracht en daar bleek het inderdaad corona te zijn.”

Tiny Nagelhout schrok er niet van. Ze overleefde al wat andere stevige ziektes. ,,En als het je tijd is, is het je tijd.” Maar het is haar tijd blijkbaar nog niet. Ze kwam in een speciaal voor coronapatiënten gereed gemaakt verpleegtehuis terecht, als eerste, maar ging er ook als eerste weer weg.

Quote Als het je tijd is, is het je tijd, maar ik merkte er niet zo veel van Tiny Nagelhout ,,Ik merkte er niet zo veel van. Ik had blijkbaar wat koorts, maar dat voelde ik niet zo. Ik had het alleen wat benauwd en wat hoofdpijn, maar verder ging het na een weekje op bed wel weer. Toen ging ik weer wat rondscharrelen. Gewoon uitzieken, niet zo in blijven hangen, ik ben nooit zo ziekelijk geweest. Maar ik realiseer me dat het ook anders kan gaan, hoor, dat erken ik wel.”

Het vervelendste was nog die quarantaine. ,,Ja, twee weken, alleen op een kamer. Maar met puzzeltjes, denksport bedoel ik dan, geen legpuzzels, en televisie kom je al gauw een heel eind.”

Maar wáár kwam die corona vandaan? Tiny Nagelhout heeft er twee theorieën over: ,,Ik heb nog carnaval gevierd, in Eindhoven. Ik heb een vriend die een paar jaar jonger is, die komt daar vandaan. Ik woon in Friesland want mijn man was Fries, maar ik kom zelf uit Amsterdam. Mijn vriend houdt wel van carnaval. Dus we zijn in zo'n café-restaurant geweest, lekker meezingen. Misschien heb ik het daar opgelopen, maar het kan ook van hier in het tehuis zijn. Ik woon zelf in een aanleunwoning, maar we drinken wel koffie met bewoners en daar zijn er ook een paar van ziek geweest.”