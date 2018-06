Tips bij extreem droge juni: 'Verwen je tuinplanten niet te veel'

Uiteraard is water geven het allerbelangrijkst in de droogte. Tv-tuinman Lodewijk Hoekstra: ,,Juni is gelukkig een maand waarin je niet veel hoeft te doen, behalve genieten, en dat is natuurlijk waar tuinieren vooral omgaat. De grotere dingen doe je vaak in het voor- of najaar. Je moet natuurlijk wel goed water blijven geven."

In dat water geven ligt ook de valkuil. We zijn nog weleens bereid een extra gietertje te vullen wanneer er weinig regen gevallen is, maar dat hoeven we volgens de groen-expert niet te doen. ,,Ik geef mijn tuin heel weinig water, en toch staat alles er mooi bij. Als je overvloedig water geeft, dan wortelen je planten veel minder goed en diep. Je verwent je planten te veel."

Geef je je plantjes water, doe dat dan niet overdag in de brandende zon. Het beste is om je tuin 's ochtends of 's avonds te besproeien. Ook kun je letten op waar dat water vandaan komt. ,,Zelf tap ik water uit een naburige sloot, maar je zou ook water kunnen opvangen met een regenton, het idee is natuurlijk om zo weinig mogelijk drinkwater te gebruiken."

Tuininrichting

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het slim om te kijken naar de inrichting van je tuin, zodat je extreme droge, maar ook natte periodes beter op kunt vangen. ,,We hebben veel last van harde buien, waarbij enorm veel water valt. Als het dan regent, gaat het helemaal los en overstroomt alles. Daar wil je in je aanleg van je tuin rekening mee houden, door schaduwplekken te creëren en genoeg groen te houden."