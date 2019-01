Tjeerd (62): Mijn tumor stopte ineens met groeien, geen dokter die het snapt

Vader door autodief meege­sleurd als hij dronken zoon wil ophalen in Oisterwijk: 'We geloofden onze ogen niet’

8:58 Een onbekende man is zaterdagnacht in Oisterwijk in een auto met draaiende motor gesprongen en er vervolgens mee vandoor gegaan. De eigenaar van het voertuig zag het gebeuren en klampte zich aan het portier vast om de autodief tegen te houden. Hierdoor werd hij enkele meters meegesleurd. Annemiek Janssens (58) zag alles van dichtbij gebeuren. ,,We geloofden niet wat we zagen.”