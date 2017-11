Tóch celstraf voor Haagse 'borstendokter' Rock G.

'zouden het zo weer doen' Transa­via-col­le­ga's Poch hebben geen spijt van beschuldigingen

14:36 De drie Transavia-piloten die in 2003 met Julio Poch spraken over de vluchten des doods, hebben geen spijt dat ze destijds melding hebben gedaan van die gesprekken. Ook al is hij nu vrijgesproken, nadat hij acht jaar heeft vastgezeten. ,,Ze zouden het weer zo doen'', zegt hun advocaat Liesbeth Zegveld. Als Poch met hen wil praten, staan ze daar voor open.