Toch feest in Warnsveld als ‘hun warmterecord’ sneuvelt

Het absolute warmterecord van Nederland - 38,6 graden Celsius - zou donderdag wel eens kunnen sneuvelen. Maar dat zal de inwoners van Warnsveld en de familie Thate er niet van weerhouden om op 23 augustus een feestje te vieren. Op die dag in 1944 legde huisarts, sterrenkundige en kunstenaar Jan Thate (1906 - 1995) in Warnsveld de tot nu toe hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten officieel vast.

,,De voortekenen voor het record zijn niet heel erg gunstig”, erkent Heleen Baars, voorzitter van de Dorpsraad, die samen met dochter Monica Thate (75) de feestelijkheden heeft voorbereid. ,,Maar het blijft toch heel bijzonder dat het record in elk geval bijna 75 jaar ongebroken is gebleven. Ons kleine dorp Warnsveld onder de rook van Zutphen is er bekend mee geworden.”

Jan Thate was officieel weerwaarnemer van het KNMI. Driemaal per dag noteerde hij de temperatuur in het speciaal daarvoor gebouwde weerhuisje in zijn achtertuin. Het logboek met daarin de vastgestelde 38,6 graden wordt bewaard bij het KNMI.

De laatste jaren is het weerrecord vaker in gevaar geweest. De vier kinderen Thate worden op zulke hete dagen door weerbureaus op de hoogte gehouden. ,,Als het gebeurt, dan gebeurt het. Daar kunnen we toch niks aan veranderen”, aldus zoon Henk Thate (82). Dochter Monica zou het wel jammer vinden als het record net op de drempel van het jubileum zou sneuvelen.

Op 23 augustus onthult Monica Thate een plaquette naast haar voormalig ouderlijk huis aan de Rijksstraatweg in Warnsveld. In het dorp is een plantsoen naar Jan Thate vernoemd. Daar is een kinderfeest met aandacht voor de klimaatverandering. ,,Want dat zou de zeer veelzijdige Thate ook zorgen hebben gebaard”, aldus Baars. In de kerk in Warnsveld opent een tentoonstelling over het leven van de huisarts met kunstwerken van zijn hand.