Toch nog een beetje winter: vandaag opnieuw lokaal sneeuw

Een gek gezicht: zes tankstati­ons op paar kilometer van elkaar in een klein dorp

10:18 HAPS - Het is een gek gezicht in Haps. Op het bedrijventerrein Laarakker is kortgeleden het Greenpoint tankstation geopend en pal er naast wordt al driftig gebouwd aan een gloednieuwe Tango. Terwijl aan de overkant van de weg een BP zit en op een steenworp afstand aan de A73 twee grote tankstations zitten, een Total en een Shell. En of het niet genoeg is, is aan de Kalkhofseweg ook nog een pompstation gevestigd. Zes pompstations op een paar kilometer van elkaar.