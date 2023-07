Toen de ene 'zeer grote brand' was geblust begon de volgende: brandweer uren bezig met vlammen in panden

In enkele uren tijd is de brandweer twee keer uitgerukt voor ‘zeer grote branden’ in Westland. In De Lier sloegen de vlammen uit een loods, in ’s-Gravenzande brak brand uit in een kas.

Rond 23.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor de brand in een loods aan de Noord-Lierweg in De Lier. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand. De brand woedde in een berg met hout- en snoeiafval in de loods. Om bij de vlammen te komen is een deel van de gevel van de loods verwijderd. Vervolgens is de berg met afval uit elkaar gehaald om te kunnen blussen.

Om voldoende water bij het gebouw te krijgen schaalde de brandweer op naar ‘zeer grote brand’. Onder meer voertuigen uit De Lier, Naaldwijk, Honselersdijk, Wateringen, Monster, Delft, Den Hoorn en Rijswijk werden opgeroepen, meldt calamiteitenwebsite Regio15.

Zo’n 2,5 uur later was de brand onder controle, meldde de brandweer. Met drie blusvoertuigen en een hoogwerker is daarna nog nageblust. De overige voertuigen zijn teruggekeerd naar de kazerne.

Opnieuw ‘zeer grote brand’

Een uur na ‘brand meester’ in De Lier (03.15 uur) rukte de brandweer opnieuw uit voor een ‘zeer grote brand’. Voertuigen uit Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Hoek van Holland, Monster, Wateringen, Honselersdijk en Rijswijk snelden naar ’s-Gravenzande.

In een kas aan de Maasdijk was onder meer een schermdoek in brand gevlogen. Daarna verspreidden de vlammen over de grond in de kas. Om 04.45 waren de vlammen onder controle en is gestart met nablussen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de getroffenen bij de schade te helpen.

Brand in een kas in 's-Gravenzande.