‘Toen ik vroeg: “Durf je niet in het donker te rijden?”, vloog mijn broer me bijna aan’

Vraag: ‘Mijn broer is al twee jaar kwaad op mij. Na mijn verjaardag vertrok hij met mijn moeder in de taxi, terwijl hij een brommobiel heeft. ,,Durf je niet in het donker te rijden?” vroeg ik. Hij vloog me bijna aan. Later belde ik: hij kwaad, liep dus weer mis. Ik wil graag dat dit weer goed komt.’