Toen m'n dochter ons martelde met haar nieuwe blokfluit, dacht ik: misschien waren wíj niet braaf

Voor het eerst in hun leventjes beleven onze kinderen het sinterklaasfeest bewust. Onze kleuter Mia had een stuk of veertig tekeningen gemaakt, omdat ze bekend was met de belofte dat braaf gedrag door de goedheiligman wordt beloond - iets wat ze verwarde met slijmballerij.



Baran (3) kwam niet verder dan één tekening, met daarop vlekken jam en pindakaas, per ongeluk afgemaakt met wat snot na een niesbui.



,,Wil jij kleine cadeaus kopen voor vanavond? Ze mogen hun schoen zetten’’, fluisterde Anna op zaterdagmiddag, vlak voor ik naar een afspraak in Bussum zou rijden. Die taak nam ik serieus.



,,Natuurlijk. Wat zullen ze leuk vinden?’’

,,Kijk maar. Ik laat het helemaal aan jou over.’’