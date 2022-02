Toen Sarah (25) abortus overwoog, moest ze verplicht vijf dagen nadenken: ‘Het gaf me rust’

,,Ik stel me nog heel vaak voor hoe mijn leven eruit had gezien als ik het had gehouden.’’ Sarah (25, niet haar echte naam) raakte twee jaar geleden zwanger door haar anticonceptie heen. Ze besloot het weg te laten halen. Dat was geen makkelijke beslissing. ,,Dat ik geen stabiele relatie had met de vader speelde een grote rol. Daarnaast was ik nog aan het afstuderen. Liefde had ik het kindje zeker kunnen geven, maar het is ook belangrijk dat het twee gelukkige ouders heeft en dat er geld is om het op te voeden.’’