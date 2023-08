Toen vuilnisman Arnold een zak wilde oppakken, schrok hij zich rot: ‘Ze geloofden ons niet op kantoor’

Collega Roberto Mulder bestuurde de vuilniswagen in Nijmegen. Hij stapte uit, zag de slang die inmiddels tussen de vuilniszakken gleed, en stapte van schrik meteen weer in. ,,Ik heb geen verstand van die beesten. Ik weet niet of hij giftig is of bijt.” De medewerkers van afvalverwerker Dar belden naar kantoor. ,,Ze geloofden ons eerst niet”, zegt Berndsen. ,,Pas nadat we een filmpje hadden gestuurd.”

Toen werd er snel actie ondernomen. De politie en Dierenambulance Nijmegen werden ingeschakeld en mensen van handhaving waren erbij. Het reptiel was intussen bij een personenauto onder de motorkap gekropen. Uiteindelijk is de slang meegenomen door de dierenambulance.

Verdachte man wordt verhoord

De politie is na de ontdekking meteen op zoek gegaan naar de eigenaar van het reptiel. Dit blijkt een Nijmegenaar te zijn. ‘We hebben hem vanzelfsprekend aangegeven dat het uiterst ongelukkig is om het dier dan maar te dumpen’, laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie vertelt ook dat de man nu verdachte is en dat hij binnenkort wordt verhoord. ‘Jezelf op deze manier ontdoen van een dier is, net als het niet goed verzorgen van een dier, strafbaar’, aldus de politie.

,,Schandalig”, vinden de medewerkers van Dar. ,,Zo ga je niet met dieren om. En ook niet met mensen. Wij zijn volwassen en weten wat we doen moeten als we een slang zien. Maar er lopen ook kinderen in deze buurt, er kunnen dan gevaarlijke situaties ontstaan.”

Volledig scherm Vuilnismannen Arnold en Roberto (rechtsvoor) © Eveline van Elk

Koningspython, is ie gevaarlijk?

Het dier is opgevangen door de Dierenambulance Nijmegen. Volgens een woordvoerder van de dierenambulance gaat het om een koningspython. ,,Het is geen gevaarlijke slang.” Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) meldt over deze soort dat het een bekende wurgslang is die vrij rustig is en goed te hanteren. Mede omdat ze in gevangenschap niet zo groot worden. Ze mogen in Nederland als huisdier worden gehouden.

In Nijmegen moet de Dierenambulance twee of drie keer per jaar een ontsnapte slang ophalen. De reptielen worden op een veilige en geschikte plek opgevangen, zegt de woordvoerder. In een kwart van de gevallen komt de eigenaar de slang ophalen. Dat lijkt in dit geval niet te gebeuren.

Over de schrik heen

Vuilnismannen Berndsen en Mulder zijn wel over de schrik heen. Ze vinden het inmiddels wel grappig dat hun filmpjes zijn gedeeld in de media. ,,We hebben in elk geval een mooi verhaal om te vertellen.”