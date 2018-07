Toen werd het al met al toch nog een heerlijk WK

Demente man getaserd in Rotterdams verpleeg­huis

7:03 Een agent heeft afgelopen weekeinde in een Rotterdams verpleeghuis een 73-jarige man met ernstige dementie getaserd. Volgens de politie was de man een gevaar voor zichzelf, medebewoners en het personeel. Het gebruik van het stroomstootwapen op zo’n gesloten afdeling is in strijd met de regels.