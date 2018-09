Toename ongevallen springkussens: hier moet je op letten

Raadsel

Het springkussen in Emmen werd geplaatst door het bedrijf Aktiefun Attractieverhuur uit Hardenberg. Hoe het springkussen heeft kunnen omvallen, was voor het bedrijf een raadsel. „Onze zorg gaat in eerste instantie uit naar de kinderen", vertelde Jannette Schröer van het verhuurbedrijf destijds aan de Stentor. „We betreuren ontzettend dat dit heeft kunnen gebeuren. Hoe is voor ons ook een raadsel. Er is nooit eerder een springkussen van ons omgevallen."