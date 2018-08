Toerisme groeit als nooit tevoren

Door al die verdiensten groeit het aandeel van toerisme in de economie als totaal ook. Dat staat nu op 4,3 procent. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen: ,,Toerisme wordt beetje bij beetje net zo belangrijk als de bouw.’’ Van Mulligen wijst erop dat het toerisme al sinds 2010 booming is. ,,De inkomsten blijven jaar na jaar stijgen.’’



Dat er inmiddels ook kanttekeningen geplaatst worden bij deze onstuimige groei, is Van Mulligen niet ontgaan. ,,Ook de keerzijde wordt lokaal natuurlijk wel gevoeld. Op Schiphol bijvoorbeeld, in Amsterdam, maar ook in kleinere gemeenten als Volendam. Maar goed: steden als Venetië en Barcelona tonen aan dat het in Nederland natuurlijk nog niet zo extreem is.’’