Toerist reist sneller door Europa dan Amerikaanse legerhelikopter

Als het moet had de volledige 4th Combat Aviation Brigade uit Colorado in drie tot vier weken op hun eindbestemming in Duitsland kunnen zijn. Maar daar zegt de Amerikaanse kolonel Geoff de Tingo in de Rotterdamse haven wel iets belangrijks. ‘Als het moet’. Want dat betekent dat het in zo'n geval oorlog is en dan bepalen de generaals het tempo.



In vredestijd ligt dat net even iets ingewikkelder, blijkt als de Amerikaanse kolonel zijn indrukwekkende armada van helikopters inspecteert die ze net hebben gelost. In een loods staan maar liefst 60 Black Hawks en Chinooks bij elkaar; bijna net zoveel helikopters als de hele Nederlandse krijgsmacht in bezit heeft. Op een ander Rotterdams haventerrein zijn nog eens 1100 Amerikaanse containers en voertuigen neergezet.