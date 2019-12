Toeslagenaffaire Belastingdienst en documentaire ‘Ik Ben Influencer’ in Ochtend Show to go

VIDEO Deze Chileense flashmob verovert momenteel de hele wereld: ‘De verkrach­ter dat ben jij!’

19:40 Van Bogota tot Mexico-Stad en van Parijs tot Amsterdam: een protestnummer tegen het steeds harder wordende seksuele geweld tegen vrouwen in Latijns-Amerika gaat momenteel de hele wereld over. Op sociale media zijn de afgelopen weken tientallen filmpjes verschenen waarop te zien is hoe honderden vrouwelijke betogers in diverse wereldsteden een complete binnenstad overnemen en een indrukwekkende choreografie opvoeren.