Toezichthouder VS legt productie Janssen-vaccin stil, gevolgen voor Nederland nog onbekend

De fabriek in Baltimore, Emergent BioSolutions, is één van de drie wereldwijd waar onder de vlag van Johnson & Johnson de basis voor het Janssen-vaccin wordt geproduceerd. De andere twee zijn die van Janssen in Leiden en een fabriek in India. Vanuit deze drie fabrieken gaat het basisvaccin naar andere locaties, waar het in ampullen wordt gestopt.

Omdat India de export van vaccins vanwege problemen in eigen land stevig beperkt, en de productie in de VS nu stilligt, is de locatie in Leiden feitelijk de enige die de wereldmarkt kan bedienen, schrijven internationale persbureaus.

De gevolgen voor de levering van het Janssen-vaccin zijn nog onduidelijk. Nederland verwacht dit kwartaal 3 miljoen doses van het vaccin, dat werkzaam is na één prik, geleverd te krijgen. Een woordvoerder van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zegt in een eerste reactie dat Nederland vasthoudt aan ‘wat Janssen heeft aangegeven te leveren’. Mocht de levering lager uitvallen, dan is het de vraag of de planning (iedereen die dat wil voor begin juli minstens één prik) haalbaar is.

Een Nederlandse woordvoerder van het Amerikaanse Johnson & Johnson kon vanavond niet meteen op het nieuws reageren. In een statement dat het moederbedrijf aan persbureau AP gaf zegt Johnson & Johnson nu niet te kunnen speculeren ‘over enige mogelijke impact op de timing van onze vaccin-leveranties’.

'Kan maanden duren’

Prashant Yadav, een expert op het gebied van medische toevoerketens, zegt tegen persbureau Reuters dat het gaat om ‘tamelijk significante’ tekortkomingen. ,,Het kost mogelijk vele maanden om aanpassingen door te voeren”, voegt hij daaraan toe. Eerder beloofde het bedrijf voor eind mei 100 miljoen doses aan de VS te leveren. Wereldwijd wil het dit jaar 1 miljard vaccins distribueren.

De FDA voerde de inspectie uit nadat het in Baltimore misging met de productie van vaccins. Vijftien miljoen doses bleken onbruikbaar, nadat medewerkers van de fabriek per ongeluk ingrediënten van twee verschillende vaccins mengden. In de fabriek wordt voor de Amerikaanse markt ook het AstraZeneca-vaccin geproduceerd.

Volledig scherm De Emergent BioSolutions fabriek © AFP

Daarop werd de productie al stilgelegd. Uit de inspectie van de FDA, die op 12 april begon en gisteren werd afgerond, komt een lange lijst gebreken naar voren. Personeel wordt niet goed getraind, ook niet om te voorkomen dat verschillende vaccins met elkaar in aanraking kunnen komen. Afval wordt niet veilig afgevoerd. De kwaliteitsrapporten zijn niet op orde. Het gebouw in Baltimore is qua afmeting noch ontwerp geschikt om goed onderhoud, schoonmaak en een goede operatie mogelijk te maken.

In de opslag

In een reactie bij Reuters zegt Johnson & Johnson ervoor te willen zorgen dat de problemen bij Emergent BioSolutions worden opgelost. Tot nu toe zijn er in de VS 8 miljoen prikken met het Janssen-vaccin gezet, maar die zijn allemaal in Europa geproduceerd. Alle vaccins die tot nu toe in Baltimore gemaakt zijn staan blijven voorlopig in de opslag, en worden nader onderzocht.

De problemen in de fabriek staan los van de berichten over bijwerkingen, benadrukt de FDA. Gisteren bepaalde het kabinet dat het vaccin in Nederland gewoon gebruikt blijft worden, ondanks een aantal zeer zeldzame gevallen van bloedproppen bij mensen die het vaccin in de VS ontvingen. Vandaag werd de eerste prik met Janssen in ons land gezet.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins: