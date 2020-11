Toiletjuf Marin verheft bloederige tampons en maandverbandjes tot kunst

Guus Meeuwis na commotie: ‘Huis was niet meer te renoveren’

26 november Het nieuwe huis van Guus Meeuwis is als een liedje: je kunt het pas goed beoordelen als het helemaal af is. Dat zei de Tilburgse zanger donderdagmorgen op Radio 538, waar hij reageerde op de vele reacties na de sloop en nieuwbouw van zijn villa in de stad.