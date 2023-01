Tom verkocht toen hij 13 was tientallen kilo's drugs aan leeftijdsgenoten: ‘Ouders hadden niks door’

‘COA en politie waarschu­wen voor maatschap­pe­lijk ontwrich­ten­de asielcri­sis, die erger is dan vorig jaar’

Over een paar weken stapelen de problemen in de asielzoekerscentra zich zo hoog op, dat er geen plek meer is voor nieuwkomers. Ongeregistreerde asielzoekers zonder opvangplek belanden daardoor op straat en zullen met name in grote steden voor overlast zorgen. Daarvoor waarschuwen instanties in interne documenten, die zijn gelezen door het NRC.

27 januari