Ton L. krijgt 14 jaar met tbs voor de moord op zijn moeder Mona Baartmans

Hogere straf voor verstoppen overleden moeder in zelfgebouw­de kist

10:44 Een 66-jarige Limburger moet tien maanden de gevangenis in, waarvan vijf voorwaardelijk. De man verstopte in 2013 zijn overleden moeder in een zelfgebouwde kist in zijn huis in Oirsbeek. Het lichaam werd pas tweeënhalf jaar later ontdekt.