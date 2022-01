Tonny en Waltraud hebben vier gewapende overvallers in hun slaapkamer, maar ze pakken de draad snel weer op

In de nacht van donderdag op vrijdag lagen Tonny en zijn Duitse vriendin nietsvermoedend te slapen toen iets na één uur vier gewapende mannen hun woning in Noord Deurningen binnendrongen. Vier in het donker geklede en gemaskerde overvallers. In een mengelmoesje van Nederlands, Engels en Duits werden de slachtoffers gesommeerd geld af te geven dat ze in huis hadden.