Toon en Marjon moeten na busrit met coronapatiënte in quarantaine in Finland: ‘We zitten nu op elkaars lip’

Het sneeuwt in het Finse Ivalo, een plaats 300 kilometer boven de poolcirkel. Bewoners hun daken sneeuwvrij om minilawines te voorkomen.



Toon (61) uit Loo bij Duiven en vriendin Marjon (59) uit Amsterdam zien het tafereel door het raam van hun vakantiehuisje, waar ze sinds vorige week in quarantaine zitten.



,,Een test voor ons. We zijn nog niet zo lang samen en zitten nu op elkaars lip”, grapt Toon, die net als Marjon liever niet met zijn achternaam in de krant wil.



Drie uur in de bus

Toon en Marjon zaten op de tweede dag van hun vakantie in Finland drie uur lang in een minibus met een 32-jarige Chinese, bij wie een dag later het coronavirus werd vastgesteld. Het stel kreeg dat te horen bij het bureau waarbij ze het plaatselijke uitje hadden geboekt.



Marjon: ,,We wilden juist een nieuw tripje boeken en schrokken ons rot. Een dag later werden we bij ons hotel opgehaald voor onderzoek in het ziekenhuis, zo werd ons verteld. Maar we werden afgezet bij een hutje op een camping met de mededeling dat we in quarantaine moesten.”